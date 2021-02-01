​Моуринью обрадовал фанатов «Тоттенхэма» новостями о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу травмированного нападающего Гарри Кейна.

«Это довольно хорошие новости. После игры с «Ливерпулем» я не знал, сколько Кейн пропустит. На следующий день мы думали о трёх неделях, что-то в этом роде. Я не хочу быть сверхоптимистичным, но Гарри настроен оптимистично. У него есть опыт некоторых травм лодыжек, и он говорит, что его не будет пару недель. Давайте посмотрим, окажется ли он прав», - приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» проиграл два последних матча АПЛ и опустился на шестое место в турнирной таблице.