«Ливерпуль» сделал предложение «Вест Хэму» об аренде Диопа

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31 Января 2021, 15:46,
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Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, предложение об аренде футболиста сделал «Ливерпуль», который активно ищет центрального защитника на трансферном рынке. Руководство английского гранда рассчитывает включить в арендное соглашение право выкупа Диопа за 23 миллиона евро.
Напомним, что «Ливерпуль» потерял сразу нескольких центральных защитников из-за травм, в число которых вошли Виргил ван Дейк, Жоэль Матип и Джо Гомес.
24-летний Диоп принял участие лишь в пяти матчах «Вест Хэма» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Исса Диоп