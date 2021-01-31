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«Ливерпуль» сделал предложение «Вест Хэму» об аренде Диопа

31 Января 2021, 15:46,

Global Look Press

Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, предложение об аренде футболиста сделал «Ливерпуль», который активно ищет центрального защитника на трансферном рынке. Руководство английского гранда рассчитывает включить в арендное соглашение право выкупа Диопа за 23 миллиона евро.

Напомним, что «Ливерпуль» потерял сразу нескольких центральных защитников из-за травм, в число которых вошли Виргил ван Дейк, Жоэль Матип и Джо Гомес.

24-летний Диоп принял участие лишь в пяти матчах «Вест Хэма» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Исса Диоп
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