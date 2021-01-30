Тухель: «Важно вернуть Вернеру уверенность и заставить улыбаться»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о центрфорварде «пенсионеров» Тимо Вернере.

«На Вернера давит груз ответственности. Он немного зажат. Тимо переживает из-за не самого удачного дебюта в «Челси». Сейчас он недоволен своей игрой.

Очень важно вернуть ему уверенность, заставить улыбаться и меньше сомневаться в своих силах. Я помогу ему в этом. Мы должны раскрыть сильные стороны Вернера», - цитирует немецкого специалиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 24-летний нападающий сыграл 19 поединков, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.