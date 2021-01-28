«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «РБ Лейпцига»

Австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, выступающий в Бундеслиге за «РБ Лейпциг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с 21-летним исполнителем проявляет «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость перспективного футболиста в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Баумгартнер провел 17 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

После 20 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.