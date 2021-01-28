«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «РБ Лейпцига»

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28 Января 2021, 09:19,
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Австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, выступающий в Бундеслиге за «РБ Лейпциг», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание The Sun.
Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с 21-летним исполнителем проявляет «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость перспективного футболиста в 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Баумгартнер провел 17 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
После 20 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Кристоф Баумгартнер
В опорку его или на место Погба? Там уже ван де Бек сидит, присоединить Баумгартнера и будет гуд :) Учитывая конкурентов по позиции, не приоритетное усиление для Юнайтед на данный момент...