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«Удинезе» заинтересован в подписании Кутроне

26 Января 2021, 09:24,

Global Look Press

Форвард Патрик Кутроне, недавно вернувшийся в «Вулверхэмптон», может перебраться в итальянский клуб. По информации журналиста Фабрицио Романо, подписать 23-летнего футболиста желает «Удинезе».

Клуб из Удине уже вступил в переговоры с «волками» по трансферу нападающего. Напомним, что в текущем сезоне Кутроне играл на правах аренды за «Фиорентину», однако в январе стороны досрочно расторгли соглашение.

В сезоне-2020/2021 нападающий провел 13 поединков, на отметившись голами и результативными передачами.

После 19 туров чемпионата Италии «Удинезе» набрал 18 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Удинезе, Трансферы футбола - зима 2021, Патрик Кутроне
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