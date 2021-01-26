«Удинезе» заинтересован в подписании Кутроне

Форвард Патрик Кутроне, недавно вернувшийся в «Вулверхэмптон», может перебраться в итальянский клуб. По информации журналиста Фабрицио Романо, подписать 23-летнего футболиста желает «Удинезе».

Клуб из Удине уже вступил в переговоры с «волками» по трансферу нападающего. Напомним, что в текущем сезоне Кутроне играл на правах аренды за «Фиорентину», однако в январе стороны досрочно расторгли соглашение.

В сезоне-2020/2021 нападающий провел 13 поединков, на отметившись голами и результативными передачами.

После 19 туров чемпионата Италии «Удинезе» набрал 18 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.