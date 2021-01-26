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Моуринью отреагировал на отставку Лэмпарда

26 Января 2021, 08:30,

Global Look Press

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Всегда печально, когда коллега теряет работу. Для меня Фрэнк не просто коллега. Лэмпард - важный человек в моей карьере, поэтому очень жаль, что так получилось.

Это современный футбол, он жесток. Тренер должен быть готов к увольнению», - передает слова португальского специалиста портал Goal.

Ранее сообщалось, что новым наставником «пенсионеров» станет Томас Тухель, известный по работе в «ПСЖ».

После 19 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Фрэнк Лэмпард
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