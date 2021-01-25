«Ливерпуль» подпишет 16-летнего нападающего

16-летний нападающий юношеской сборной Англии Кейд Гордон, права на которого принадлежат «Дерби», может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги.

Согласно информации издания The Telegraph, главным претендентом на форварда является «Ливерпуль». Также в услугах Гордона заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Сумма возможного трансфера оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что нападающий дебютировал за «Дерби» 29-го декабря прошлого года, появившись на замену во встрече Чемпионшипа с «Бирмингемом» (4:0) на 89-й минуте.