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«Ливерпуль» подпишет 16-летнего нападающего

25 Января 2021, 11:46,

Global Look Press

16-летний нападающий юношеской сборной Англии Кейд Гордон, права на которого принадлежат «Дерби», может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги.

Согласно информации издания The Telegraph, главным претендентом на форварда является «Ливерпуль». Также в услугах Гордона заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Сумма возможного трансфера оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что нападающий дебютировал за «Дерби» 29-го декабря прошлого года, появившись на замену во встрече Чемпионшипа с «Бирмингемом» (4:0) на 89-й минуте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Кейд Гордон
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