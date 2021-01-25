Моуринью: «Не буду просто так давать Бэйлу игровое время, минуты надо заработать»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о том, почему валлийский вингер Гарет Бэйл не получает большое количество игрового времени.

«Я не готов предоставлять ему игровое время. Все знают о его трудностях в течение последних сезонов. К нам он приехал травмированным.

Для него важна последовательность, нужно проводить тренировки без проблем. Нельзя ему просто так давать игровое время, минуты надо заработать. Вот в этом разница», - приводит слова португальского тренера издание Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бэйл провел четыре матча и забил один гол.