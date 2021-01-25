Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Бромвич» хочет арендовать известного бельгийского форварда

25 Января 2021, 09:11,

Global Look Press

Нападающий Кристиан Бентеке может покинуть «Кристал Пэлас» и перейти в другой английский коллектив. Новым местом работы 30-летнего бельгийского форварда станет «Вест Бромвич», об этом информирует издание Sky Sports.

Как сообщает источник, наставник «дроздов» Сэм Эллардайс является инициатором приглашения форварда. Впрочем, из-за нехватки финансов клуб может позволить себе лишь аренду Бентеке до конца сезона-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Кристиан провел 13 поединков, записав на свой счет три забитых мяча. Его трудовой договор с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Бромвич, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиан Бентеке
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