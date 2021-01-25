Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя»

25 Января 2021, 08:33,

Global Look Press

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо, хавбек «Марселя» Морган Сансон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 26-летний футболист переходит в бирмингемскую «Астон Виллу».

Стороны уже согласовали детали трансфера и подписали документы. За переход Сансона бирмингемцы заплатят провансальцам 17 миллионов евро. В ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр, после чего о сделке объявят официально.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Морган принял участие в 12 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Астон Вилла, Морган Сансон
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Января 2021, 10:15

Нормальный уровень у Марселя, вроде команда на своих местах, а вроде уже продаёт своих игроков далеко не топам. Впрочем, Вилла в этом сезоне демонстрирует такой уровень футбола, что перейти в неё не зазорно. АПЛ - это привилегия, главное, чтобы вытянул уровень...

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