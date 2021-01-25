«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Марселя»

Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо, хавбек «Марселя» Морган Сансон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 26-летний футболист переходит в бирмингемскую «Астон Виллу».

Стороны уже согласовали детали трансфера и подписали документы. За переход Сансона бирмингемцы заплатят провансальцам 17 миллионов евро. В ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр, после чего о сделке объявят официально.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Морган принял участие в 12 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.