Эдегор прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»

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25 Января 2021, 08:20,
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Полузащитник Мартин Эдегор, правами на которого владеет мадридский «Реал», прибыл в Англию для подписания трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом рапортует в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.
Согласно данным источника, в понедельник, 25-го января, 22-летний норвежский футболист пройдет медицинский осмотр перед оформлением трансфера. Мартин будет выступать за «канониров» на правах аренды.
Напомним, что Эдегор играет за «королевский» клуб с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании норвежец провел семь поединков, а также принял участие в двух играх Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор
Очередной молодой талант переходит. Ну, поглядим. Плюс на правах аренды, ничего не теряем. Жаль лишь, что это временное усиление, потому что, если разыграется, то Реал вряд ли оставит его у нас.