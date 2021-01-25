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Эдегор прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»

25 Января 2021, 08:20,

Global Look Press

Полузащитник Мартин Эдегор, правами на которого владеет мадридский «Реал», прибыл в Англию для подписания трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом рапортует в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, в понедельник, 25-го января, 22-летний норвежский футболист пройдет медицинский осмотр перед оформлением трансфера. Мартин будет выступать за «канониров» на правах аренды.

Напомним, что Эдегор играет за «королевский» клуб с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании норвежец провел семь поединков, а также принял участие в двух играх Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
25 Января 2021, 10:17

Очередной молодой талант переходит. Ну, поглядим. Плюс на правах аренды, ничего не теряем. Жаль лишь, что это временное усиление, потому что, если разыграется, то Реал вряд ли оставит его у нас.

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