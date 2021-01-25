Эдегор прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»

Полузащитник Мартин Эдегор, правами на которого владеет мадридский «Реал», прибыл в Англию для подписания трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом рапортует в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, в понедельник, 25-го января, 22-летний норвежский футболист пройдет медицинский осмотр перед оформлением трансфера. Мартин будет выступать за «канониров» на правах аренды.

Напомним, что Эдегор играет за «королевский» клуб с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании норвежец провел семь поединков, а также принял участие в двух играх Лиги чемпионов.