Де Брёйне пропустит 2-3 недели из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение в матче с «Астон Виллой» (2:0).

Как сообщает Ninety Three Twenty, у бельгийского футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия, восстановление займет порядка 2-3 недель. Таким образом, Кевин может пропустить матч против «Ливерпуля», который состоится 7 февраля.

29-летний де Брёйне сыграл семнадцать матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал десять голевых передач.

Отметим, что «горожане» занимают второе место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два очка, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют игру в запасе.