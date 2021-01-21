Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Брёйне пропустит 2-3 недели из-за травмы

21 Января 2021, 19:33,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение в матче с «Астон Виллой» (2:0).

Как сообщает Ninety Three Twenty, у бельгийского футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия, восстановление займет порядка 2-3 недель. Таким образом, Кевин может пропустить матч против «Ливерпуля», который состоится 7 февраля.

29-летний де Брёйне сыграл семнадцать матчей за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал десять голевых передач.

Отметим, что «горожане» занимают второе место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два очка, при этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют игру в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола