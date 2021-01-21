Топ-клубы АПЛ поборются за полузащитника «Баварии»

Хавбек Джамал Мусиала может покинуть мюнхенскую «Баварию» в связи с истечением срока трудового соглашения. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.

Согласно данным портала Goal, 17-летний полузащитник находится в поле зрения сразу нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Мусиала провел 12 поединков в чемпионате Германии и отметился тремя забитыми мячами. Ранее Джамал выступал за молодежные команды «Саутгемптона», «Челси» и «Баварии», а также вызывался в сборные Англии до 17 и до 21 года.