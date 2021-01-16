Озил договорился с «Арсеналом» о расторжении контракта

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16 Января 2021, 14:21,
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Руководство лондонского «Арсенала» договорилось с немецким полузащитником Месутом Озилом о расторжении трудового соглашения, рапортует издание The Athletic.
Согласно условиям договора, хавбек должен заработать еще 7,8 миллиона евро. Однако футболист готов отказаться от денег ради ухода в текущее трансферное окно.
Новым местом работы Озила должен стать стамбульский «Фенербахче». Стороны якобы договорились о подписании трехлетнего контракта.
Немец не был включен в заявку «канониров» на первую половину сезона АПЛ. В последние недели Месут тренировался отдельно от команды.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил