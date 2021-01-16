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Моуринью хочет видеть ди Марию в «Тоттенхэме»

16 Января 2021, 12:25,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Предложить контракт 32-летнему аргентинцу собирается лондонский «Тоттенхэм».

Согласно данным издания Express, наставник «шпор» Жозе Моуринью лично настаивает на подписании игрока. «Тоттенхэм» готов подписать ди Марию по завершении сезона, когда тот получит статус свободного агента.

Цвета «ПСЖ» Анхель защищает с 2015-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник сыграл 14 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере ди Марии заинтересованы «Ювентус» и «Милан».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Трансферы футбола - зима 2021, Анхель Ди Мария
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