«Касымпаша» арендует Дринкуотера

Сразу два футболиста «Челси» могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fanatik, полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер остаток сезона проведёт в «Касымпаше». Футболист уже прилетел в Турцию на частном самолете и в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. «Касымпаша» заплатит за аренду полузащитника 80 тысяч евро.

В то же время журналист Фабрицио Романо заявил у себя в «Твиттере», что переговоры между защитником «Челси» Фикайо Томори и «Миланом» продвигаются стремительно.

30-летний Дринкуотер сыграл лишь один матч за «Челси» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. А Томори появлялся на поле в футболке лондонского клуба четыре раза в нынешнем сезоне.