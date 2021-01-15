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«Касымпаша» арендует Дринкуотера

15 Января 2021, 14:35,

Global Look Press

Сразу два футболиста «Челси» могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Fanatik, полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер остаток сезона проведёт в «Касымпаше». Футболист уже прилетел в Турцию на частном самолете и в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. «Касымпаша» заплатит за аренду полузащитника 80 тысяч евро.

В то же время журналист Фабрицио Романо заявил у себя в «Твиттере», что переговоры между защитником «Челси» Фикайо Томори и «Миланом» продвигаются стремительно.

30-летний Дринкуотер сыграл лишь один матч за «Челси» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. А Томори появлялся на поле в футболке лондонского клуба четыре раза в нынешнем сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Дэнни Дринкуотер, Касымпаша, Фикайо Томори
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