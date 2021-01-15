Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Эвертон» планирует трансфер нападающего «Баварии»

15 Января 2021, 12:54,

Global Look Press

Форвард Джошуа Зиркзее, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание talkSPORT.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 19-летнего голландского футболиста проявляет «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба собирается оформить аренду нападающего до конца сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в четырех поединках за мюнхенский клуб. Трудовое соглашение перспективного форварда с чемпионом Германии рассчитано до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Джошуа Зиркзее
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола