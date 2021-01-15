«Эвертон» планирует трансфер нападающего «Баварии»

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15 Января 2021, 12:54,
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Форвард Джошуа Зиркзее, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание talkSPORT.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 19-летнего голландского футболиста проявляет «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба собирается оформить аренду нападающего до конца сезона-2020/2021.
В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в четырех поединках за мюнхенский клуб. Трудовое соглашение перспективного форварда с чемпионом Германии рассчитано до середины 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Джошуа Зиркзее