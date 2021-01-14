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Погба – о запрете объятий во время празднования голов: «Мы найдем другие способы»

14 Января 2021, 21:29,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о запрете объятий во время празднования забитых голов.

«Мы найдём другие способы празднования голов. Но очевидно, что правила введены не просто так, мы должны соблюдать их, чтобы оставаться в безопасности.

Коронавирус? Да, я переболел, находился всё время дома. Это не проблема», - цитирует Погбу Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний француз сыграл 22 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

После семнадцати туров «манкунианцы» занимают первую строчку в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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