Погба – о запрете объятий во время празднования голов: «Мы найдем другие способы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о запрете объятий во время празднования забитых голов.

«Мы найдём другие способы празднования голов. Но очевидно, что правила введены не просто так, мы должны соблюдать их, чтобы оставаться в безопасности.

Коронавирус? Да, я переболел, находился всё время дома. Это не проблема», - цитирует Погбу Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний француз сыграл 22 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

После семнадцати туров «манкунианцы» занимают первую строчку в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка.