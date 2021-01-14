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Рэшфорд рассказал, о чем сожалеет в своей футбольной карьере

14 Января 2021, 20:38,

Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сожалеет о том, что ему не удалось поработатьс  бывшим главным тренером «манкунианцев» Алексом Фергюсоном.

«Общение с Фергюсоном – это невероятный опыт. Обидно, что мне не удалось поиграть под руководством Фергюсона – это единственное, о чем я сожалею в своей футбольной карьере. Возможно, что у меня уже никогда не появится такой возможности, но поговорить с ним по телефону 10-15 минут – это потрясающе, рад, что он в курсе всей моей деятельности и захотел помочь.

Фергюсон всегда во всем меня поддерживал, когда другие люди говорили, что мне нужно сосредоточиться на футбол, то он всё равно продолжал гнуть свою линию. Потрясающе слышать от него слова поддержки», - цитирует Рэшфорда Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Маркус Рэшфорд
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