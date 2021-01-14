«Ницца» арендует форварда «Манчестер Юнайтед»

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14 Января 2021, 11:52,
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Франции, об этом информирует издание Sky Sports.
Согласно данным источника, в подписании 27-летнего английского футболиста заинтересована «Ницца». Стороны уже провели переговоры и практически согласовали аренду Лингарда до конца текущего сезона. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
В нынешнем сезоне Джесси принял участие в трех поединках «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в десять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард
Да пора бы его отдать или продать,а то маринуют пацана ,а практики ноль.