«Ницца» арендует форварда «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Франции, об этом информирует издание Sky Sports.

Согласно данным источника, в подписании 27-летнего английского футболиста заинтересована «Ницца». Стороны уже провели переговоры и практически согласовали аренду Лингарда до конца текущего сезона. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Джесси принял участие в трех поединках «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в десять миллионов евро.