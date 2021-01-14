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Озил откажется от крупной суммы денег ради ухода из «Арсенала»

14 Января 2021, 08:41,

Global Look Press

Немецкий хавбек Месут Озил намерен отказаться от солидной суммы денег ради ухода из лондонского «Арсенала», об этом рапортует издание The Athletic.

Согласно данным источника, до истечения срока трудового договора полузащитник может заработать 7,8 миллиона евро. Боссы лондонского клуба заявили, что не станут платить оклад Озилу, если он перейдет в стамбульский «Фенербахче». Месут готов отказаться от денег, чтобы сменить команду в январе.

Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2021-го года. Озил не включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
14 Января 2021, 10:25

Прекрасные новости, если это правда. Иди и играй, а не сиди на шее у клуба.

0
LMI
14 Января 2021, 09:46

Поскорее бы уже закончилась эта сага

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