Озил откажется от крупной суммы денег ради ухода из «Арсенала»

Немецкий хавбек Месут Озил намерен отказаться от солидной суммы денег ради ухода из лондонского «Арсенала», об этом рапортует издание The Athletic.

Согласно данным источника, до истечения срока трудового договора полузащитник может заработать 7,8 миллиона евро. Боссы лондонского клуба заявили, что не станут платить оклад Озилу, если он перейдет в стамбульский «Фенербахче». Месут готов отказаться от денег, чтобы сменить команду в январе.

Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2021-го года. Озил не включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/2021.