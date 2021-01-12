Испанский клуб подпишет защитника «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, подписать 32-летнего греческого футболиста собирается севильский «Бетис». Испанский клуб готов заключить с Папастатопулосом контракт до лета 2023-го года. В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Сократис выступает за лондонский коллектив с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник на поле не появлялся.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость грека в четыре миллиона евро.