Испанский клуб подпишет защитника «Арсенала»

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12 Января 2021, 08:59,
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Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, подписать 32-летнего греческого футболиста собирается севильский «Бетис». Испанский клуб готов заключить с Папастатопулосом контракт до лета 2023-го года. В настоящий момент стороны ведут переговоры.
Сократис выступает за лондонский коллектив с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник на поле не появлялся.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость грека в четыре миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бетис, Трансферы футбола - зима 2021, Сократис Папастатопулос
Я вот иногда не понимаю Артету, чем плох Папастатопулос? Ошибок было меньше, чем у Луиса того же, отборов больше, в подкаты шёл смелые. Может, Озила поддержал в ненужное время? Кажется, что в тренерстве Артеты многое зависит от его личного мнения и субъективизма, что отнюдь не идёт ему на пользу как молодому коучу.