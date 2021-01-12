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Испанский клуб подпишет защитника «Арсенала»

12 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, подписать 32-летнего греческого футболиста собирается севильский «Бетис». Испанский клуб готов заключить с Папастатопулосом контракт до лета 2023-го года. В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Сократис выступает за лондонский коллектив с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник на поле не появлялся.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость грека в четыре миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бетис, Трансферы футбола - зима 2021, Сократис Папастатопулос
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Января 2021, 10:00

Я вот иногда не понимаю Артету, чем плох Папастатопулос? Ошибок было меньше, чем у Луиса того же, отборов больше, в подкаты шёл смелые. Может, Озила поддержал в ненужное время? Кажется, что в тренерстве Артеты многое зависит от его личного мнения и субъективизма, что отнюдь не идёт ему на пользу как молодому коучу.

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