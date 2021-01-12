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Озил сделал выбор между Месси и Роналду

12 Января 2021, 00:29,

Depositphotos

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси зарекомендовал себя как один из лучших в Испании, а Роналду был лучшим во всех странах, в которых он играл», - написал немецкий полузащитник в «Твиттере».

Напомним, что с 2010 по 2013 год Озил вместе с Роналду выступал за мадридский «Реал».

Что касается Месси, то футбольные болельщики могут увидеть аргентинца в другом чемпионате уже в следующем сезоне. Действующее соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, прошлым летом он хотел покинуть клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Месут Озил
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