Озил сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси зарекомендовал себя как один из лучших в Испании, а Роналду был лучшим во всех странах, в которых он играл», - написал немецкий полузащитник в «Твиттере».

Напомним, что с 2010 по 2013 год Озил вместе с Роналду выступал за мадридский «Реал».

Что касается Месси, то футбольные болельщики могут увидеть аргентинца в другом чемпионате уже в следующем сезоне. Действующее соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, прошлым летом он хотел покинуть клуб.