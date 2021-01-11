Озил: «Я вырос болельщиком «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, почему болеет за «Фенербахче».

«Я вырос болельщиком «Фенербахче». Любой немец с турецким происхождением поддерживает какой-то клуб из Турции, когда растёт в Германии. Моим выбором был «Фенербахче» - это самый большой клуб в стране, как мадридский «Реал» в Испании», - написал Озил в «Твиттере».

Отметим, что Озил уже продолжительное время не выходил на поле в составе «Арсенала». СМИ связывают полузащитника сборной Германии с переходом в «Фенербахче». Ожидается, что Месут подпишет трехлетний контракт с клубом из Турции, сделка может состояться уже в ближайшее время.