Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Озил: «Я вырос болельщиком «Фенербахче»

11 Января 2021, 22:46,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, почему болеет за «Фенербахче».

«Я вырос болельщиком «Фенербахче». Любой немец с турецким происхождением поддерживает какой-то клуб из Турции, когда растёт в Германии. Моим выбором был «Фенербахче» - это самый большой клуб в стране, как мадридский «Реал» в Испании», - написал Озил в «Твиттере».

Отметим, что Озил уже продолжительное время не выходил на поле в составе «Арсенала». СМИ связывают полузащитника сборной Германии с переходом в «Фенербахче». Ожидается, что Месут подпишет трехлетний контракт с клубом из Турции, сделка может состояться уже в ближайшее время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фенербахче, Месут Озил
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола