Озил: «Я вырос болельщиком «Фенербахче»

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11 Января 2021, 22:46,
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, почему болеет за «Фенербахче».
«Я вырос болельщиком «Фенербахче». Любой немец с турецким происхождением поддерживает какой-то клуб из Турции, когда растёт в Германии. Моим выбором был «Фенербахче» - это самый большой клуб в стране, как мадридский «Реал» в Испании», - написал Озил в «Твиттере».
Отметим, что Озил уже продолжительное время не выходил на поле в составе «Арсенала». СМИ связывают полузащитника сборной Германии с переходом в «Фенербахче». Ожидается, что Месут подпишет трехлетний контракт с клубом из Турции, сделка может состояться уже в ближайшее время.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фенербахче, Месут Озил