Бербатов: «Линдарду нет места в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о перспективах полузащитника «манкунианцев» Джесси Лингарда.

«Если честно, то я думаю, что время Лингарда в «Манчестер Юнайтед» уже прошло, он не получает игровое время. У него были шансы доказать, что он хороший игрок. Ему нет места в команде.

После стольких годов выступлений за один клуб, когда вам уже 28 лет, вы должны оглянуться назад и спросить себя: «Многого ли я достиг? Доволен ли я тем, что сделал здесь?». Думаю, что ему пора сменить клуб. Да, это должна быть меньшая команда, чем «Манчестер Юнайтед», в которой он будет играть», - цитирует Бербатова Astro Stadium.