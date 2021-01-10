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Бербатов: «Линдарду нет места в «Манчестер Юнайтед»

10 Января 2021, 22:16,

twitter.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о перспективах полузащитника «манкунианцев» Джесси Лингарда.

«Если честно, то я думаю, что время Лингарда в «Манчестер Юнайтед» уже прошло, он не получает игровое время. У него были шансы доказать, что он хороший игрок. Ему нет места в команде.

После стольких годов выступлений за один клуб, когда вам уже 28 лет, вы должны оглянуться назад и спросить себя: «Многого ли я достиг? Доволен ли я тем, что сделал здесь?». Думаю, что ему пора сменить клуб. Да, это должна быть меньшая команда, чем «Манчестер Юнайтед», в которой он будет играть», - цитирует Бербатова Astro Stadium.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Димитар Бербатов, Джесси Лингард
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