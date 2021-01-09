Мартинелли: «Новость об операции меня сломила, я много плакал»

Форвард лондонского «Арсенала» Фабрицио Мартинелли рассказал о своих переживаниях после травмы, которую он получил прошлым летом во время тренировки.

«Когда получил мяч, ощутил небольшую боль. Я сразу же завершил занятие. Мне предоставили отдых, чтобы восстановиться. Спустя некоторое время в клубе сказали, что мне потребуется хирургическое вмешательство. Эта новость надломила меня. Я много плакал из-за этого», - передает слова нападающего Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 19-летний бразилец сыграл три матча, не отметившись голевыми действиями.

После 17 туров лондонцы набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.