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Мартинелли: «Новость об операции меня сломила, я много плакал»

09 Января 2021, 14:27,

Global Look Press

Форвард лондонского «Арсенала» Фабрицио Мартинелли рассказал о своих переживаниях после травмы, которую он получил прошлым летом во время тренировки.

«Когда получил мяч, ощутил небольшую боль. Я сразу же завершил занятие. Мне предоставили отдых, чтобы восстановиться. Спустя некоторое время в клубе сказали, что мне потребуется хирургическое вмешательство. Эта новость надломила меня. Я много плакал из-за этого», - передает слова нападающего Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 19-летний бразилец сыграл три матча, не отметившись голевыми действиями.

После 17 туров лондонцы набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Габриэль Мартинелли
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