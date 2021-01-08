Парлор: «Озил постоянно пропадал в больших матчах»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Рэй Парлор высказался о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле.

«Месут – очень талантливый игрок, но ему не хватало стабильности. Если мы вернёмся в прошлое и посмотрим, как он играл в матчах с большими командами, то увидим, что он никогда не показывал своих лидерских качеств. Озил постоянно растворялся на поле», - цитирует Парлора talkSPORT.

32-летний полузащитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Озил не попал даже в заявку «канониров» на нынешний сезон. Контракт Месута с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года, с большой долей вероятности он продолжит карьеру в другом месте.