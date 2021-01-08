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Парлор: «Озил постоянно пропадал в больших матчах»

08 Января 2021, 16:13,

Global Look Press

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Рэй Парлор высказался о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле.

«Месут – очень талантливый игрок, но ему не хватало стабильности. Если мы вернёмся в прошлое и посмотрим, как он играл в матчах с большими командами, то увидим, что он никогда не показывал своих лидерских качеств. Озил постоянно растворялся на поле», - цитирует Парлора talkSPORT.

32-летний полузащитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Озил не попал даже в заявку «канониров» на нынешний сезон. Контракт Месута с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года, с большой долей вероятности он продолжит карьеру в другом месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил, Рэй Парлор
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Комментарии (1)
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Super fanat
08 Января 2021, 16:41

Та он и в средних матчах играл средне. Только в первое время блестал. Может, это и игрок высокого класса, но его самодисциплина никогда не сделает его великим. А проблемы с самодисциплиной есть, если не верите Арсеналу, посмотрите на сборную Германии...

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