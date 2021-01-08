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Бош: «Не могу понять, зачем «МЮ» купил ван де Бека»

08 Января 2021, 13:40,

Global Look Press

Наставник леверкузенского «Байера» Петер Бош высказался о ситуации голландского полузащитника Донна ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

«Я не могу понять, зачем «МЮ» покупал Донни. У них ведь есть на этой позиции невероятный Бруну Фернандеш. В средней линии больше нет места еще для одной «десятки». Конечно, ван де Бек может выходить в опорной зоне, но для этого нужен подходящий стиль игры. В противном случае Донни не сможет быть полезным», - приводит слова тренера The Athletic.

Ван де Бек перешел в манкунианский гранд осенью 2020-го года, подписав пятилетнее трудовое соглашение.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Донни ван де Бек, Петер Бош
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Комментарии (1)
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0
Марченко Максим
08 Января 2021, 14:41

Как зачем ,пацана законсервируют и тот утратит свои кондиции ,а потом отдадут в аренду ,всё просто))

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