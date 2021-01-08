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Бербатов: «Не удивлюсь, если ван де Бек захочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

08 Января 2021, 12:26,

Global Look Press

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о положении дел голландского полузащитника Донни ван де Бека в манкунианском клубе.

«Я не понимаю, что происходит. Ван де Бек отлично играл за «Аякс» и сборную Голландии, а сейчас не может пробиться в состав «МЮ». Ему нужно провести несколько поединков подряд, чтобы вернуть уверенность. В противном случае я не удивлюсь, если он захочет покинуть клуб», - приводит слова болгарина издание Daily Mail.

23-летний полузащитник перешел в английский клуб в сентябре 2020-го года, подписав пятилетний контракт.

В текущем сезоне АПЛ ван де Бек провел десять матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Димитар Бербатов, Донни ван де Бек, Манчестер
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Комментарии (1)
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0
snk6565
08 Января 2021, 13:12

У лидеров того Аякса, вообще, как то не сложилось в других клубах...а клуб нехило заработал))

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