Бербатов: «Не удивлюсь, если ван де Бек захочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о положении дел голландского полузащитника Донни ван де Бека в манкунианском клубе.

«Я не понимаю, что происходит. Ван де Бек отлично играл за «Аякс» и сборную Голландии, а сейчас не может пробиться в состав «МЮ». Ему нужно провести несколько поединков подряд, чтобы вернуть уверенность. В противном случае я не удивлюсь, если он захочет покинуть клуб», - приводит слова болгарина издание Daily Mail.

23-летний полузащитник перешел в английский клуб в сентябре 2020-го года, подписав пятилетний контракт.

В текущем сезоне АПЛ ван де Бек провел десять матчей и забил один гол.