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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, которым интересовался «Зенит»

08 Января 2021, 11:58,

Global Look Press

Аргентинский полузащитник Родриго де Пауль, правами на которого владеет «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Sun, 26-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 45 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны петербургского «Зенита».

В составе «Удинезе» де Пауль выступает с 2016-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Родриго провел 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Родриго де Пауль
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