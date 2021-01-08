«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, которым интересовался «Зенит»

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08 Января 2021, 11:58,
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Аргентинский полузащитник Родриго де Пауль, правами на которого владеет «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.
Как сообщает The Sun, 26-летний футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля». Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 45 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны петербургского «Зенита».
В составе «Удинезе» де Пауль выступает с 2016-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Родриго провел 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Родриго де Пауль