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Серхио Рамос может стать игроком «Ливерпуля»

07 Января 2021, 11:52,

Global Look Press

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, которого активно сватают во французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно данным издания El Chiringuito, интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль», который испытывает проблемы в центре обороны из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Напомним, что действующий контракт Серхио с «королевским» клубом рассчитан до лета 2021-го года. Стороны пока не могут договориться о новой сделке.

Защитник играет за «сливочных» с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры Рамос провел 13 матчей и забил два гола с пенальти.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (3)
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0
kalibr
07 Января 2021, 13:52

Я бы не хотел его видеть в Ливерпуле.

1
Марченко Максим
07 Января 2021, 13:50

Сватают ,проявляют интересы ,всё это по воде вилами писано ,никуда он не перейдёт ,пусть свои хотелки отбросят те клубы кто в мечтах о Рамосе)

1
NOBODY
07 Января 2021, 13:38

может выпустить новость о том, что Серхио Рамос может продолжить карьеру в Арсенале, тульском? и заголовок будет громкий, если слово тульский в заголовке не писать, а скромно указать в тексте сообщения....И ,наверняка, сам Арсенал-Тула не против перехода Рамоса в их команду, так что никакого обмана-то и не будет....))))) а не перейдет, так можно указать, что Арсенал-Тула не устроили в конце концов игровые кондиции испанского защитника....

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