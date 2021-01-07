Серхио Рамос может стать игроком «Ливерпуля»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, которого активно сватают во французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно данным издания El Chiringuito, интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль», который испытывает проблемы в центре обороны из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Напомним, что действующий контракт Серхио с «королевским» клубом рассчитан до лета 2021-го года. Стороны пока не могут договориться о новой сделке.

Защитник играет за «сливочных» с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры Рамос провел 13 матчей и забил два гола с пенальти.