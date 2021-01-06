Хименес приступил к тренировкам, он перенес операцию на черепе

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06 Января 2021, 21:49,
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Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес продолжает восстанавливаться от травмы.
Как сообщает пресс-служба английского клуба, Хименес уже приступил к легким тренировкам, восстановление протекает хорошо.
Напомним, что Хименес получил серьезнейшую травму черепа в матче с «Арсеналом», 29-летний мексиканец был прооперирован. В нынешнем сезоне Рауль сыграл одиннадцать матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
После семнадцати туров «Вулверхэмптон» занимает лишь тринадцатую строчку в английской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать два очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вулверхэмптон, Рауль Хименес