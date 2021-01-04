Бабель: «Уход из «Ливерпуля» - самая большая ошибка в карьере»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Райан Бабель вспомним о своем уходе из английского клуба. Голландец назвал это решение самой большой ошибкой в карьере.

«Я выступал на протяжении четырех сезонов за «Ливерпуль». Уход из мерсисайдского клуба в «Хоффенхайм» стал самой большой ошибкой. Тогда мне хотелось получать больше игровой практики, поэтому я принял такое решение. Однако вы не понимаете, насколько доминирующим является футбол «Ливерпуля», пока не сыграете за другую команду», - приводит слова Бабеля издание Mirror.

Райан сыграл за «Ливерпуль» 146 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами.