Кин: «Руководство «Челси» не дает тренерам время – это заложено в ДНК клуба»

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03 Января 2021, 23:18,
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что руководство «Челси» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда.
«Думаю, что Фрэнк обеспокоен тем, что он увидел в исполнении своей команды в матче с «Манчестер Сити». Думаю, что игрокам атаки «Челси» не хватило сегодня энергии.
Когда ты проигрываешь со счётом 3:0, а мячом по-прежнему владеет соперник, то это вызывает вопросы. Удивительно, что опытные игроки растерялись в такой ситуации. Меня бы это сильно озадачило.
Вы должны понимать, что руководство «Челси» не дает тренерам время – это заложено в ДНК клуба», - цитирует Кина Evening Standart.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Рой Кин
В октябре я говорил, что Френк не переживет boxing day...ошибся, видимо, совсем не намного...проблема в том, что непонятно на кого менять...либо, не менять и пожертвовать сезоном...но тогда летом...опять вливания и все вытекающие...хотя, как по мне, все это было понятно, когда пенсы слили прошлый сезон в концовке