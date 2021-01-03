Кин: «Руководство «Челси» не дает тренерам время – это заложено в ДНК клуба»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что руководство «Челси» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда.

«Думаю, что Фрэнк обеспокоен тем, что он увидел в исполнении своей команды в матче с «Манчестер Сити». Думаю, что игрокам атаки «Челси» не хватило сегодня энергии.

Когда ты проигрываешь со счётом 3:0, а мячом по-прежнему владеет соперник, то это вызывает вопросы. Удивительно, что опытные игроки растерялись в такой ситуации. Меня бы это сильно озадачило.

Вы должны понимать, что руководство «Челси» не дает тренерам время – это заложено в ДНК клуба», - цитирует Кина Evening Standart.