Брексит, новые правила и пустые карманы: Как пройдет зимнее трансферное окно в Англии

Слухи, перезвоны агентов, споры болельщиков, дедлайны. Новое трансферное окно открылось в большинстве топовых чемпионатов, и продлится оно 31 день. О том, как пройдет этот безумный месяц в Английской Премьер-лиге – в нашем переводе и адаптации материала The Athletic.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Сложно ли посреди сезона найти нужного игрока, который сможет сразу оказать влияние на общий результат команды? Поверьте, очень сложно. Почитайте хотя бы интервью, а ещё лучше – мемуары главных тренеров. Зимой команды крайне неохотно избавляются от ценных футболистов, зато активно пытаются сплавить «неликвид».

В 2021-м январское трансферное окно будет несколько иным. Коронавирус ещё долго будет аукаться футбольному миру.

Главная проблема никуда не исчезла – клубы по-прежнему испытывают серьёзные финансовые потери. Например, только Английская Премьер-лига не досчиталась в среднем 700 миллионов фунтов из-за пустых трибун. И вопрос тут даже не в билетах. Болельщики традиционно делали немалую кассу, покупая еду и атрибутику. Сейчас всё это не работает. И если у топ-клубов деньги найдутся, то середнякам приходится искать усиление исключительно через аренды.

ЯНВАРЬ – МЕСЯЦ ОТЧАЯВШИХСЯ

В январе редко покупают те, у кого всё хорошо. В прошлом сезоне 20 клубов Премьер-лиги в январе совершили лишь 50 трансферов. Для сравнения, летом их было 144. «Манчестер Сити», «Челси» и «Борнмут» обошлись без трансферов, а «Арсенал», «Саутгемптон», «Лестер» и «Ньюкасл» лишь брали футболистов в аренду.

Зато те, кто были в районе зоны вылета, искали усиления повсюду. Например, «Вест Хэм» рискнул и выложил 22 миллиона фунтов за Джаррода Боуэна из «Халл Сити». Он серьёзно помог команде, но можно ли представить такой трансфер этой зимой? С трудом.

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Фактически трансферы клубов, которые могут вылететь из Премьер-лиги, напоминают игру в «олл-ин» в покере. Если команда вылетит, она потеряет не только свои деньги за покупку, но и лишится ряда бонусов, в том числе за показы матчей АПЛ.

БРЕКСИТ- ЕЩЁ ОДНА ПРОБЛЕМА

С 2021-го года у Английской Премьер-лиги появилась ещё одна проблем – Брексит. Из-за него начались бюрократические трудности с подписанием игроков. Теперь у английских клубов не получится просто так приобрести игрока, если у него не будет специального разрешения GBE. Для его получения требуется решение комиссии, которая принимает его, основываясь на ряде факторов, в том числе международном опыте футболиста и статусе его прошлого клуба.

Для сравнения, того же Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» подписал бы без проблем. А вот, например, поляк Ян Беднарек вполне мог бы не получить разрешение, чтобы присоединиться к «Саутгемптону». Репутация «Леха» из Познани, прямо скажем, далеко не топовая. Точно также, «Арсенал» вряд ли подписал бы Маттео Гендузи из «Лорьяна», а «Вулвс» точно не дали бы купить Фабиу Силву за 35 миллионов фунтов.

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Минимальный порог получения GBE – 15 баллов. Если игрок его не набрал – то никакой тебе Премьер-лиги. Единственная поблажка – это созданная специальная комиссия, которая будет оценивать, насколько у игрока есть потенциал раскрыться. Так что теперь клубам придётся дважды задуматься над тем, чтобы приглашать футболиста, например, из Китая, как это сделал «МЮ» в том году, подписав Одиона Игало, благополучно осевшего в запасе. Во многом из-за этого Халк не может оказаться в Премьер-лиге, так как он уже очень давно не выступал за сборную Бразилию.

Выступающий в Чемпионшипе «Норвич» боролся до последнего, чтобы купить молодого датчанина Якоба Соренсена летом, так как приобрести его зимой с новыми правилами из-за Брексита было бы просто невозможно.

ЖДИТЕ ЮЖНОАМЕРИКАНЦЕВ В АНГЛИИ

Согласно рейтингу, составленному для получения GBE, подписать футболиста из Южной Америки сейчас выгоднее, чем из скромного европейского чемпионата. Например, футболист из бразильской Серии А или аргентинской Примеры имеет такой же ранг, как и игрок из Российской Премьер-лиги (пока ещё седьмой чемпионат в Европе). А вот игроки из чемпионатов Чехии, Греции, Швейцарии и Хорватии практически точно не смогут оказаться в АПЛ.

Если клуб играл в Кубке Либертадорес – это приравнивается к выступлению в Лиге чемпионов. Так что если раньше в АПЛ южноамериканцев приобретали не очень-то охотно, то сейчас их гарантированно будет больше.

ЗАБУДЬТЕ ПРО ПАЦАНОВ

Времена покупок Сеска Фабрегаса и Эктора Беллерина закончились. Теперь нет никаких шансов, чтобы клуб АПЛ смог купить футболиста до 18 лет из-за рубежа. Те же испанцы оказались в «Арсенале», когда им было 16 лет. Ранее ФИФА разрешала спокойно перемещаться игрокам до 18 лет между странами ЕС, но после Брексита Англия закрыла для себя молодые европейские таланты.

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Но некоторые клубы знали о таком раскладе и сделал несколько фарм-клубов в других европейских чемпионатах. Например, у «Манчестер Сити» таких сразу несколько, у «Челси» есть голландский «Витесс», у «Лестера» - «Ауд Хеверле Лёвен» и другие.

АНГЛИЙСКИЕ СТЕРВЯТНИКИ НАД ФРАНЦИЕЙ

Футболисты из французской Лиги 1 будут котироваться на одном уровне с игроками из Испании, Италии или Германии. Для них нет проблем по получению разрешения GBE. Но в январе английские стервятники будут кружиться над французами по другой причине.

Лига 1 в беде. Контракт на телевизионные права с Mediapro за 1 миллиард фунтов в год канул в лету всего через пять месяцев. В итоге, Лига 1 вынуждена была обратиться к правительству за займом в 100 миллионов фунтов.

Сейчас есть надежда, что права на трансляции купит Canal Plus, но сумма контракта будет значительно ниже, чем с Mediapro. Команды из Лиги 1 получат как минимум в два раза меньше денег, чем они заложили в бюджет.

В этой ситуации большинство команд из Лиги 1 будут вынуждены открыть свои ярмарки талантов для других чемпионатов. Естественно мы не берем «ПСЖ», у них с деньгами всё нормально, но средние клубы окажутся на грани банкротства, если не начнут распродавать игроков.

Максим МАЛЮКОВ