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Гвардиола: «У нас будет сильный состав на матч с «Челси»

02 Января 2021, 00:53,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Челси».

«У нас будет сильный состав на матч против «Челси», мы сыграем с очень серьезным соперником. Мы едем на «Стэмфорд Бридж» с энтузиазмом и хотим сыграть в свою игру. Нам просто нужно выполнять свою работу и показывать отличные результаты.

Плотный календарь? Что имеем, то имеем. Чтобы выигрывать четыре титула за год, нужно играть много матчей. Этот сезон не будет исключением. Это же здорово, если мы играем много матчей, значит сохраняем шансы на победу во многих турнирах», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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