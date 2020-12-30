Фосу-Менса решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

|
30 Декабря 2020, 11:28,
|
|
Защитник Тимоти Фосу-Менса близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, об этом информирует портал Goal.com.
Согласно данным источника, руководство манкунианского гранда предложило голландскому футболисту новое соглашение на три с половиной года, однако игрок отказался продлевать контракт и хочет сменить команду. Действующий договор между сторонами истекает летом 2021-го года.
Среди вариантов продолжения карьеры Тимоти называются французский «Марсель» и немецкая «Герта».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии 22-летний футболист провел один поединок.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Тимоти Фосу-Менса