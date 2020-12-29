Какие трансферы уже состоялись в зимнее трансферное окно-2021

Начало нового года – это и старт трансферного периода. Зимой состоятся сразу несколько переходов, а некоторые уже оформлены. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает, какие трансферы уже состоялись

Амад Диалло — из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»

О переходе 18-летнего вингера стало известно ещё в октябре. «Манчестер Юнайтед» приобрёл ивуарийца, и теперь он переезжает в Англию. Осенью «красные дьяволы» не стали форсировать события из-за необходимости получать разрешение на работу, проведения медобследования и подписания личного договора с футболистом. Сумма сделки оценивается в районе 21-25 миллионов евро, ещё около 15 бергамаски могут получить в виде бонусов. Диалло успел в этом сезоне провести несколько минут в Серии А и дебютировать в Лиге чемпионов. Теперь же ждём выступления игрока на «Олд Траффорд».

Доминик Собослаи — из «Зальцбурга» в «Лейпциг»

Осенью Доминик Собослаи был одним из тем футболистов, вокруг которого ходило много слухов. 20-летний хавбек ярко себя показывал в составе «Зальцбурга» и сборной Венгрии, и на него выстроилась целая очередь. Тем не менее, в отличие от прошлого года звезда австрийской команды осталась в холдинге «Ред Булл». Прошлой зимой Эрлинг Холанн и Такуми Минамино из «Зальцбурга» ушли в дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль» соответственно. Собослаи же отправился в материнский для австрийцев клуб – «Лейпциг». Сумму сделки оценивают в 20 миллионов евро, и уже во второй части сезона венгр будет выступать в новой команде.

Йоахим Мяле — из «Генка» в «Аталанту»

«Аталанта» продолжает покупать игроков из «Генка». Ранее в этом направлении перебрались Тимоти Кастань и,Руслан Малиновский, теперь же вслед за ними едет Йоахим Мяле. 23-летний датский защитник здорово проявил себя в Бельгии, застолбив за собой праву бровку. В услугах Мяле было заинтересовано несколько клубов, но именно бергамаски оказались самыми настойчивыми. Сумма сделки оценивается в районе 11 миллионов евро. Пожалуй, Хансу Хатебуру теперь предстоит выдерживать серьёзную конкуренцию.

Бас Дост — из «Айнтрахта» в «Брюгге»

Бас Дост решил перебраться в команду, с которой у него больше шансов сыграть в Лиге чемпионов. «Брюгге» последние годы стабильно выступает в этом турнире, а вот франкфуртский «Айнтрахт» до этого уровня не дотягивается. При этом 31-летний форвард был не так эффективен на уровне Бундеслиги, как когда-то, забив в первой половине сезона всего 4 гола. «Брюгге» заплатил по 1 миллиону за каждый точный удар и получил себе в состав опытного форварда.

Илья Берковский — из «Торпедо» в «Локомотив»

Российские клубы тоже не расслабляются. Илью Берковского специалисты сравнивают с Александром Головиным по манере игры. Летом молодой полузащитник перебрался в московское «Торпедо», где быстро стал одним из лидеров. Этого хватило «Локомотиву», чтобы быстро забрать футболиста себе, несмотря на всю смену руководства. «Железнодорожникам» 20-летний хавбек обошёлся примерно в 500 тысяч евро, что очень даже неплохо по меркам ФНЛ. Остаётся теперь ждать, как Берковский покажет себя на уровне нашей элиты.

Андрей Центров