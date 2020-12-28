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Артета: «Чувствую, что подвожу клуб и фанатов»

28 Декабря 2020, 22:44,

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о последних результатах клуба.

«Очевидно, что весь клуб, в том числе и я, страдали в последние несколько недель из-за плохих результатов. Я понимаю, что несу ответственность за это. Это ужасное чувство, потому что я хочу добиваться успехов с «Арсеналом». Хочу передать всю страсть и знания, которые у меня есть.

Нам нужно побеждать, чтобы развиваться быстрее. Необходимо показывать стабильно хорошую игру. Когда у нас это не получается, то я чувствую, что подвожу клуб и людей, которые здесь работаю, и, конечно же, фанатов», - цитирует испанского специалиста Goal.

«Арсенал» занимает 15 место в АПЛ после 15 туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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