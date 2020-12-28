«Арсенал» не собирается увольнять Артету

«Арсенал» не планирует менять главного тренера в ближайшее время.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, руководство «канониров» даже не думает об увольнении Микеля Артеты. В клубе считают, что испанский специалист идеально подходит под философию «Арсенала».

После пятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 17 очков.

Стоит отметить, что лондонский клуб в последнем матче победил своего принципиального соперника «Челси» (3:1).

Испанский специалист возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.