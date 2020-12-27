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Каррагер – о травме Матипа: «Это повод для беспокойства»

27 Декабря 2020, 23:58,

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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о травме защитника «мерсисайдцев» Жоэля Матипа.

«Повод для беспокойства, но это не новая проблема для клуба. Всем было очевидно, что Матип не сможет играть все матчи в сезоне. Он очень часто травмируется, его тело не может выдержать еженедельные матчи. Но мы все знаем, что он является хорошим игроком и очень нужен клубу.

Я уже давно сказал, что «Ливерпулю» нужно приобретать центрального защитника, это нужно делать уже в январе, потому что ван Дейк вернется нескоро», - цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» после пятнадцати туров занимает первое место в чемпионате Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер, Жоэль Матип
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