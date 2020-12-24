Мэйтленд-Найлс может перейти в «Атлетико»

Защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс, выступающий за лондонский «Арсенал», может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, арендовать футболиста «Арсенала» хочет мадридский «Атлетико». Отмечается, что «матрасники» рассматривают 23-летнего англичанина в качестве замены Кевину Триппьеру, который пропустит 10 недель из-за нарушения правил о ставках.

В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс сыграл семнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт защитника сборной Англии с «канонирами» действует до 30 июня 2023 года.