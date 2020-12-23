Гвардиола: «Арсенал» совершит большую ошибку, если уволит Артету»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе своего бывшего ассистента Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

«Если «канониры» уволят Микеля, то совершат большую ошибку. Я уверен, что руководство по-прежнему доверяет ему. Мы работали вместе, поэтому я прекрасно знаю его возможности. Достижение результата - это дело времени. У Артеты все получится в «Арсенале», - передает слова Гвардиолы издание Goal.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.

После 14 туров Премьер-лиги лондонский клуб набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.