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Гвардиола: «Арсенал» совершит большую ошибку, если уволит Артету»

23 Декабря 2020, 08:19,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе своего бывшего ассистента Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

«Если «канониры» уволят Микеля, то совершат большую ошибку. Я уверен, что руководство по-прежнему доверяет ему. Мы работали вместе, поэтому я прекрасно знаю его возможности. Достижение результата - это дело времени. У Артеты все получится в «Арсенале», - передает слова Гвардиолы издание Goal.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.

После 14 туров Премьер-лиги лондонский клуб набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Микель Артета
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Комментарии (5)
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0
Tytus
23 Декабря 2020, 11:09

Да кто же в это болото пойдёт, если Артету уволить? Большого Сэма Вест Бром перехватил, а больше желающих вряд ли найдётся. Вчерашний матч - откровенный саботаж. Игроки просто не хотят играть, да и Артете, судя по его благостному виду, глубоко плевать, что происходит на поле.

0
altmax
23 Декабря 2020, 11:19

Патрик Виера пойдёт)

0
Tytus
23 Декабря 2020, 11:26

Вчера укр. комментатор сказал, что в Арсенале уже обсуждают урезание контрактов в случае вылета в Шип. А вылетят они неминуемо, если не случится чудо. Хуже их что по результату, что по игре в АПЛ сегодня никто не играет. Разве что Шеффилд, но только по результату. По игре Арсы - худшие.

0
altmax
23 Декабря 2020, 11:33

По игре - да. Я почти все матчи тура смотрю, но Арсенал либо пропускаю, либо фоном слушаю. Уныло, потому что бардак на поле. Кто в лес, кто по дрова, и лидера нет в команде. Вообще. Давно бы Месута вернули, там хоть какая-то мысль в голове. Там кроме Ляказетта и Обивана все угольки вообще бестолковые.

0
altmax
23 Декабря 2020, 11:30

Укр. комментатор сказал то, что написано на этом же сайте чуть левее) У него, небось, ещё свой "инсайдер" есть))

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