«Интер» и «Челси» могут обменяться футболистами

Миланский «Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем в зимнее трансферное окно. Как сообщает в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «нерадзурри» готовы обменять хорватского футболиста на защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.

Инициатором этой сделки выступает наставник миланского коллектива Антонио Конте, который ранее работал с Алонсо в период своего пребывания лондонском клубе. Тренер считает, что испанец идеально подходит под его игровую схему.

В сезоне-2020/2021 Перишич сыграл 18 матчей во всех клубных турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Что касается Алонсо, то защитник провел три игры в АПЛ.