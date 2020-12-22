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«Интер» и «Челси» могут обменяться футболистами

22 Декабря 2020, 08:29,

Global Look Press

Миланский «Интер» готов расстаться с полузащитником Иваном Перишичем в зимнее трансферное окно. Как сообщает в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «нерадзурри» готовы обменять хорватского футболиста на защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.

Инициатором этой сделки выступает наставник миланского коллектива Антонио Конте, который ранее работал с Алонсо в период своего пребывания лондонском клубе. Тренер считает, что испанец идеально подходит под его игровую схему.

В сезоне-2020/2021 Перишич сыграл 18 матчей во всех клубных турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Что касается Алонсо, то защитник провел три игры в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Иван Перишич, Маркос Алонсо
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