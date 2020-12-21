Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

21 Декабря 2020, 10:58,

Global Look Press

Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», рассказал, в каком клубе хочет продолжить карьеру.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Экрем Конур, 28-летний нападающий желает перейти в мадридский «Реал». Об этом Салах сообщил своему окружению.

По данным инсайдера, английский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит выгодное предложение.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мохамед провел 13 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами. Салах защищает цвета мерсисайдцев с 2017-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Мохамед Салах, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (23)
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0
Volganin
22 Декабря 2020, 15:37
Да
0
DezmaN
22 Декабря 2020, 14:05

Ну если Реал готов потратиться, то строго ЗА! Уж Салах точно уже не тот игрок, без которого скаузеры провалятся.

0
Roni
22 Декабря 2020, 00:06
Я за )
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1
CELTIC FROST
21 Декабря 2020, 19:50

Очень даже зря. если все так! Именно в Ливерпуле он стал большой звездой. Покидать его ряды будет большой ошибкой.

0
andpet
21 Декабря 2020, 19:09

будет там полотенцы подовать ))

1
Марченко Максим
21 Декабря 2020, 17:41

ЗРЯ ,Т.Ч.К )

0
779
21 Декабря 2020, 15:21

Поэффективнее Бензема будет.

1
Nashterator
21 Декабря 2020, 14:09

Сейчас не будет время безумных трат, вместо одного Салаха, можно закрыть кучу позиций

2
andi
21 Декабря 2020, 13:29

В ЛИВЕРПУЛЕ КЛОПП сделал Салаха классным игроком которым он не был в Роме.Теперь он возомнил себя звездой и хочет в РЕАЛ,а нужен ли он ЗИДАНУ?

3
slain
21 Декабря 2020, 12:48

Эт правильно) Салаха в РМ, а в Ливерпуль Мбаппе на замену)

0
Spirit
21 Декабря 2020, 13:26

Хороший ход)

0
gresnik
21 Декабря 2020, 12:45

и куда его?...вместо Азара?...как то не очень этот трансфер...есть более проблемные позиции...ИМХО

0
Misha_diablo_football
21 Декабря 2020, 12:27

Вот это поворот всё было так отлично, ориентировочная цена будет где-то 100-150 лямов....

2
ARTUR
21 Декабря 2020, 12:00

Реалу нужен не один игрок , а пол команды... покупка салаха будет лишь тратой денег , хотя если избавится от шлака Иовович , Виниисиус , Азар , Марсело , то можно что то наскрести , но Салах это винтик и важный у Клоппа и играть он начал только у него , и может то же произойти что и с Азаром ...

0
Underdog
21 Декабря 2020, 18:21

Найдут ему замену. Коутиньо яркий пример

0
ARTUR
21 Декабря 2020, 19:19

Не сомневаюсь , я даже догадываюсь где ))) на Салахе попытаются наварится в это сложное время ))

0
Марченко Максим
21 Декабря 2020, 17:40

Вы сами же на свой как бы вопрос и ответили.Избавится от шлака Азара ,и тут же дописали ,не будет ли с Салахом такое ,что сейчас с Азаром происходит ,не станет ли он тем самым шлаком. Ведь Азар так же блистал в Челси ,а что в итоге?)

1
ARTUR
21 Декабря 2020, 19:16

в этом весь и перец , суть не в Салахе , в Зидане , при нем ВООБЩЕ не заиграл кто то , бегают как болваны по полю , повезет так повезет

0
Марченко Максим
21 Декабря 2020, 19:49

Эт точно ,ещё и Погба хотят приобрести ,на кой он им, не понятно вообще,делают с Реала помойку какую то.

2
Spirit
21 Декабря 2020, 11:21

А Реалу он нужен?

1
NOBODY
21 Декабря 2020, 12:35

абсолютно не нужен.....Только если Перес захочет повыпендриваться и очередную "звезду" в Реал протащить

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