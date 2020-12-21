Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», рассказал, в каком клубе хочет продолжить карьеру.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Экрем Конур, 28-летний нападающий желает перейти в мадридский «Реал». Об этом Салах сообщил своему окружению.

По данным инсайдера, английский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит выгодное предложение.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мохамед провел 13 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами. Салах защищает цвета мерсисайдцев с 2017-го года.