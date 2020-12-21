Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

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21 Декабря 2020, 10:58,
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Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», рассказал, в каком клубе хочет продолжить карьеру.
Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Экрем Конур, 28-летний нападающий желает перейти в мадридский «Реал». Об этом Салах сообщил своему окружению.
По данным инсайдера, английский клуб готов продать одного из своих лидеров, если получит выгодное предложение.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мохамед провел 13 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя голевыми передачами. Салах защищает цвета мерсисайдцев с 2017-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Мохамед Салах, Трансферы футбола - зима 2021
Ну если Реал готов потратиться, то строго ЗА! Уж Салах точно уже не тот игрок, без которого скаузеры провалятся.
Очень даже зря. если все так! Именно в Ливерпуле он стал большой звездой. Покидать его ряды будет большой ошибкой.
будет там полотенцы подовать ))
ЗРЯ ,Т.Ч.К )
Поэффективнее Бензема будет.
Сейчас не будет время безумных трат, вместо одного Салаха, можно закрыть кучу позиций
В ЛИВЕРПУЛЕ КЛОПП сделал Салаха классным игроком которым он не был в Роме.Теперь он возомнил себя звездой и хочет в РЕАЛ,а нужен ли он ЗИДАНУ?
Эт правильно) Салаха в РМ, а в Ливерпуль Мбаппе на замену)
Хороший ход)
и куда его?...вместо Азара?...как то не очень этот трансфер...есть более проблемные позиции...ИМХО
Вот это поворот всё было так отлично, ориентировочная цена будет где-то 100-150 лямов....
Реалу нужен не один игрок , а пол команды... покупка салаха будет лишь тратой денег , хотя если избавится от шлака Иовович , Виниисиус , Азар , Марсело , то можно что то наскрести , но Салах это винтик и важный у Клоппа и играть он начал только у него , и может то же произойти что и с Азаром ...
Найдут ему замену. Коутиньо яркий пример
Не сомневаюсь , я даже догадываюсь где ))) на Салахе попытаются наварится в это сложное время ))
Вы сами же на свой как бы вопрос и ответили.Избавится от шлака Азара ,и тут же дописали ,не будет ли с Салахом такое ,что сейчас с Азаром происходит ,не станет ли он тем самым шлаком. Ведь Азар так же блистал в Челси ,а что в итоге?)
в этом весь и перец , суть не в Салахе , в Зидане , при нем ВООБЩЕ не заиграл кто то , бегают как болваны по полю , повезет так повезет
Эт точно ,ещё и Погба хотят приобрести ,на кой он им, не понятно вообще,делают с Реала помойку какую то.
А Реалу он нужен?
абсолютно не нужен.....Только если Перес захочет повыпендриваться и очередную "звезду" в Реал протащить