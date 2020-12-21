«Марсель» нацелился на форварда «Челси»

Форвард лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру имеет вариант продолжения карьеры на родине. Заинтересованность в услугах опытного бомбардира проявляет «Марсель», об этом информирует издание Le10sport.

Согласно информации источника, французский клуб собирается усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Жиру. Ранее СМИ сообщали об интересе к Оливье со стороны итальянских клубов.

34-летний нападающий защищает цвета «пенсионеров» с января 2018-го года. Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл восемь матчей, отметившись двумя голами.