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«Марсель» нацелился на форварда «Челси»

21 Декабря 2020, 08:50,

Global Look Press

Форвард лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру имеет вариант продолжения карьеры на родине. Заинтересованность в услугах опытного бомбардира проявляет «Марсель», об этом информирует издание Le10sport.

Согласно информации источника, французский клуб собирается усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Жиру. Ранее СМИ сообщали об интересе к Оливье со стороны итальянских клубов.

34-летний нападающий защищает цвета «пенсионеров» с января 2018-го года. Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне АПЛ Жиру сыграл восемь матчей, отметившись двумя голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Оливье Жиру, Трансферы футбола - зима 2021
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