Бербатов: «У «Манчестер Юнайтед» хорошие шансы побороться за титул АПЛ»

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20 Декабря 2020, 16:14,
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о перспективах «манкунианцев» в нынешнем сезоне.
«Все, кто связан с этим клубом, несомненно разочарованы из-за вылета из Лиги чемпионов. Но нужно оставить это в прошлом. В английской Премьер-лиге дела у «Манчестер Юнайтед» в последнее время складываются хорошо. Если они выиграют игру, которая находится у них в запасе, то заберутся высоко в турнирной таблице. Считаю, что у них отличные шансы побороться за титул. «Манчестер Юнайтед» является темной лошадкой, потому что люди не рассматривают их всерьез», - цитирует Бербатова Betfair.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Димитар Бербатов