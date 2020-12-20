Бербатов: «У «Манчестер Юнайтед» хорошие шансы побороться за титул АПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о перспективах «манкунианцев» в нынешнем сезоне.

«Все, кто связан с этим клубом, несомненно разочарованы из-за вылета из Лиги чемпионов. Но нужно оставить это в прошлом. В английской Премьер-лиге дела у «Манчестер Юнайтед» в последнее время складываются хорошо. Если они выиграют игру, которая находится у них в запасе, то заберутся высоко в турнирной таблице. Считаю, что у них отличные шансы побороться за титул. «Манчестер Юнайтед» является темной лошадкой, потому что люди не рассматривают их всерьез», - цитирует Бербатова Betfair.