Агуэро рассказал о проблемах с коленом

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19 Декабря 2020, 11:08,
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поведал о состоянии своего здоровья. В течение нескольких месяцев бомбардира беспокоят боли в колене.
«Иногда я чувствую себя прекрасно, но бывают моменты, когда боль возвращается. Я прилагаю все силы, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться на поле. Мне нужно еще немного времени», - передает слова 32-летнего аргентинского голеадора издание The Sun.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро принял участие всего в трех матчах, не отметившись результативными действиями.
В настоящий момент манкунианцы, набрав 20 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Агуэро
Да всё уже ,с Агуеро всё понятно ,он уже не выйдет на тот уровень игры .Гвардиоле надо уже в ближайшее время искать нового нападающего и желательно забивного с ударом.Хватит уже технарей в клубе г@вно возить по полю.