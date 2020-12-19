Агуэро рассказал о проблемах с коленом

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поведал о состоянии своего здоровья. В течение нескольких месяцев бомбардира беспокоят боли в колене.

«Иногда я чувствую себя прекрасно, но бывают моменты, когда боль возвращается. Я прилагаю все силы, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться на поле. Мне нужно еще немного времени», - передает слова 32-летнего аргентинского голеадора издание The Sun.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро принял участие всего в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

В настоящий момент манкунианцы, набрав 20 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.