Галлас: «У Артеты нет опыта, чтобы тренировать «Арсенал»

Экс-защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас считает, что нынешний наставник команды Микель Артета не соответствует уровню «канониров».

«Я считаю, что проблема в главном тренере. Артета не тот специалист, который нужен «Арсеналу». Он не обладает нужным опытом, чтобы тренировать такой большой клуб. Я был удивлен еще тогда, когда его назначили ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Для работы в «Арсенале» нужен солидный тренерский опыт», - приводит слова француза Tribal Football.

Лондонский клуб провально выступает в первом круге чемпионата Англии. После 13 туров «Арсенал» набрал всего 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.