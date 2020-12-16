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Вертонген: «Если вы сражаетесь, то Моуринью всегда будет рядом с вами»

16 Декабря 2020, 00:56,

УЕФА

Бельгийский защитник Ян Вертонген высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Я мало играл под руководством Моуринью, но я чувствовал, что Жозе верит в меня. Мой уход из клуба никак не связан с персоной Моуринью.

Жозе – прямой человек, как в плохом, так и в хорошем смысле. Если вы выиграете, то можете попросить его о чем угодно. Если проиграешь, то тебе не поздоровится. Он очень близок ко всем игрокам, они являются его солдатами. Иногда он может надавить на вас, вы можете почувствовать себя никем. Но если вы играете для него и сражаетесь, тогда Жозе будет рядом с вами», - цитирует Вертонгена sporza.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Ян Вертонген
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